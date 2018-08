Weitere Konzerte fallen aus Neues vom Malle-König: So ist es um Jürgen Drews bestellt

Drews feierte erst am vergangenen Samstag sein Bühnen-Comeback, nachdem er aufgrund eines schweren Magen-Darm-Infekts Mitte August bereits einige Tage in einem Krankenhaus verbringen musste. Nur Stunden nach dem Auftritt begab er sich wegen eines drohenden Darmverschlusses erneut in eine Klinik. Bei einem kleinen Eingriff wurde vernarbtes Gewebe entfernt.