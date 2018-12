FC Bayern will sich Oliver Kahn "warmhalten"

Hoeneß hatte zuletzt über einen möglichen Rückzug in den nächsten zwei, drei Jahren sinniert. Im November 2019, wenn seine aktuelle Amtszeit als Präsident abläuft, wird er sich wohl aber auch wieder zur Wahl stellen. Bis mindestens 2021 wird Hoeneß in gemeinsamer Mission mit Rummenigge wirken.

"Meine Kollegen im Aufsichtsrat und ich selbst freuen uns sehr darüber, dass wir uns mit Karl-Heinz Rummenigge frühzeitig auf eine Verlängerung seines Vertrages verständigen konnten", sagte Hoeneß: "Er hat in den vergangenen 16 Jahren seine Qualitäten in diesem Amt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, und wir sind sicher, dass er der richtige Mann ist, um die FC Bayern München AG auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu führen."

Damit sind die Überlegungen zu einem Einstieg von Oliver Kahn zumindest vertagt. Kurzfristig dürfte der frühere Nationaltorwart und Ex-Bayern-Kapitän kaum in die Chefetage einziehen – wenn überhaupt. "Ich kann Ihnen versichern, dass der Name Oliver Kahn in unseren Überlegungen eine Rolle spielt", hatte Hoeneß vor drei Wochen bei der Jahreshauptversammlung gesagt, aber auch: "Einem Kaliber wie Karl-Heinz Rummenigge nachzufolgen, ist keine einfache Sache."

Hoeneß kündigte damals an, dass man sich Kahn für den FC Bayern "warmhalten" wolle. Nun ist klar: bis mindestens 2021.

