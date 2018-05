Nach dem Sieg gönnte sich Mario Daser einen Aufenthalt im Hotel Rixos Sungate in Kemer. "Hier verbringe ich gern Zeit. Dieser Ort verbindet alles, was ich nach einer harten Vorbereitung erwarte. Super Service und hoher Qualitäts-Anspruch eben. Ich brauche auch mal Zeit, um abzuschalten. Aber auch hier finden sich optimale Trainingsmöglichkeiten, was für mich das wichtigste ist."