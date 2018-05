Weissensee, Der Staatsfeind, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Der gebürtige Ire ist nicht nur als Frontmann der Band "Reamonn" ein Garant für rockige Hits, sondern brilliert auch als Solokünstler: Rea Garvey. Die Reamonn-Single "Supergirl" ist mit mehr als einer Viertelmillion Verkäufen die erfolgreichste Single der Bandgeschichte. Außer "Supergirl" werden heute unter anderem die Hits "Oh my Love", "Through the Eyes of a Child" und "Bow Before You" von Reas Musikerkollegen in einer neuen Version präsentiert.