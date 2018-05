Weil sie Radio hören wollte Kurios: Betrunkene Beifahrerin fährt Auto gegen die Wand

36-Jährige muss für den Schaden aufkommen

Als Polizisten am Freitagvormittag den Schaden aufnahmen, ergab ein Alkoholtest bei der Frau einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die 36-Jährige muss nicht nur für den Schaden am Fahrzeug und der Hauswand aufkommen, sondern bekam auch eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.