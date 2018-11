München/Dachau - Die in München zugestiegene Familie suchte auf ihrer Fahrt nach Ingolstadt nach einem freien Sitzplatz. Dabei blieb die 21-Jährige aus Ingolstadt mit dem Kinderwagen am Rad des 37-Jährigen hängen, das den Zugang zum Abteil blockierte. Der Cottbuser herrschte die Frau in einem aggressiven Tonfall an. Aufgrund der schlechten Deutschkenntnisse verstand sie jedoch nicht genau, was er sagte, empfand es jedoch als rassistisch und gegen ihre dunkle Hautfarbe gerichtet, teilt die Bundespolizei weiter mit.