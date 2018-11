Bamberg – Horror-Fund im Kofferraum eines 21-Jährigen. Bei einer Verkehrskontrolle wegen unsicherer Fahrweise sind Polizisten in Franken in dessen Kofferraum auf eine Frauenleiche gestoßen. Der Fahrer wollte bei der Kontrolle in der Nacht zum Sonntag in der Nähe von Bamberg noch fliehen, wurde aber festgenommen. Die Frau im Kofferraum - eine 57-Jährige aus Nürnberg - ist vermutlich durch Gewalteinwirkung gestorben, wie die Polizei mitteilte.