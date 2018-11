Reiters Weihnachtssong wirkt lyrisch gekünstelt

In dem fünfeinhalbminütigen Song rattert Reiter zahlreiche Münchner Stadtviertel herunter und versuchte beim Komponieren ohrenscheinlich etwas verzweifelt, für jedes davon einen halbwegs passenden Reim zu finden. Das Ergebnis kommt lyrisch eher wackelig daher: "In Haidhausn und da Au bin i gern mit meiner Frau - zur Weihnachtszeit in München", singt Reiter etwa. Noch ein Beispiel gefällig? Kein Problem: "Am Marienplatz anschaun - den Riesen-Weihnachtsbaum." Aha. Auch gut: "In Obermenzing und in Solln essen alle gerne Stollen."