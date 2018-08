Angeklagter kann sich nicht erinnern

Der Investmentmakler selber eklärte in der Verhandlung, sich für sein Verhalten entschuldigen zu wollen, es sei arrogant gewesen. Er sei schockiert gewesen, als er durch seinen Anwalt erfahren habe, was in der Nacht passiert sei. Schon bei der eigentlichen Weihnachtsfeier seien deutlich mehr Flaschen Wein als Personen am Tisch gewesen. Auch im Club sei gut getrunken worden. Seine Erinnerung setze erst am nächsten Morgen wieder ein. Er glaube aber nicht, das Auto beschädigt zu haben.