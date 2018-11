Wegen Verleumdung Ex-Verehrerin verklagt Schauspieler Hardy Krüger jr.

Leily H. fordert 50.000 Euro Schadenersatz

Aber wenn dies geschieht, sei der Spielball in beiden Fällen in Krügers Feld. Dann müsse der TV-Star seine Behauptungen belegen. Der nächste Termin in der Sache: Januar 2019. Für Leily H. wird dann aber in jedem Fall noch nicht Schluss sein. Sie will 50.000 Euro Schadenersatz bei dem Schauspieler einklagen.