Sylvie Meis: Interview über Sabia Boulahrouz

"Das ist für mich das Allerletzte, wenn jemand das bezweifelt. Das ist so unmenschlich!", so Sylvies Urteil nach Sabias verletzenden Worten in der TV-Show ("Einige Menschen gehen sogar soweit, eine Krankheit zu erfinden, um davon zu profitieren!").