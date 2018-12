Wegen Trauerfeier zu Ehren von Bush Michelle Obama sagt ihren Berlin-Besuch ab

Die ehemalige First Lady Michelle Obama (54) kann ihren geplanten Auftritt in Berlin am 6. Dezember nicht wahrnehmen. Der Grund: Sie wird an den Trauerfeierlichkeiten zu Ehren des am vergangenen Freitag verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush teilnehmen. Eigentlich wollte sie in Berlin ihre Autobiografie "Becoming. Meine Geschichte" (Goldmann Verlag) vorstellen.