Wegen Sklaverei-Kommentar Kanye West entschuldigt sich und bezieht Stellung zu Trump

Der Ehemann von Kim Kardashian (37, "Keeping Up with the Kardashians") nahm außerdem Stellung zu Donald Trump (72), den er schon mehrfach in Schutz genommen und unterstützt hat. "Ich glaube, dass ihm wichtig ist, was Schwarze von ihm halten. Er möchte, dass die Schwarzen ihn mögen und er wird alles dafür tun, damit das passiert, weil er ein großes Ego hat, wie wir alle. Er will der größte Präsident aller Zeiten werden und er weiß, dass er das nur mit der Akzeptanz der schwarzen Community werden kann."