Lehmkuhl rechtfertigt Verkauf rechter Bücher

Zuvor hatte bereits Michael Lemling eine Stellungnahme auf der Seite der Buchhandlung veröffentlicht, in der er den Verkauf von Büchern aus dem Antaios Verlag rechtfertigt: "Wer auch immer sich mit Rechtspopulisten in all ihren Spielarten beschäftigen möchte, findet dazu bei Lehmkuhl die größte Auswahl an Titeln in München. Wir haben sie unter der Rubrik 'Neue Rechte, altes Denken' zusammengestellt. Die große Auswahl ist kein Zufall, halten wir doch die Auseinandersetzung mit den Rechten für eine der wesentlichen politischen Herausforderungen der Gegenwart." Und weiter: "Was wir mehr denn je brauchen sind offene und streitbare Debatten über die kontroversen politischen Themen unserer Gegenwart. Schade, dass Margarete Stokowski es vorzieht, lieber in ihrer eigenen Echokammer zu verbleiben."