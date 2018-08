Über Kollegen in ihrem Alter, wie Hugo Egon Balder (68), schoss sie gewohnt scharf: "Jedes Mal, wenn ich in dieses faltige Gesicht sehe, frage ich mich, wie inzwischen wohl seine Eier aussehen." Das ließ sich der "Genial daneben"-Moderator nicht gefallen und äußert sich in "Bild": "Liebe Désirée, es besteht also kein Grund zur Sorge! Deine Fotos sind übrigens sensationell! Gut, die Nachbearbeitung hat vermutlich mehrere Monate in Anspruch genommen, aber da sind wir mal nicht so kleinlich ..."