Wegen Missbrauchsvorwürfen Nach London: Jetzt wird auch in L.A. gegen Kevin Spacey ermittelt

Wie ernst steht es für Kevin Spacey (58, "House of Cards") angesichts des angeblichen Missbrauch-Skandals wirklich? Während Scotland Yard in London bereits drei Ermittlungsverfahren gegen den US-Schauspieler laufen hat, soll nun ein weiteres in den USA ins Rollen kommen. Eine Sprecherin des Country Sheriff's Department in Los Angeles teilte mit, dass die Untersuchung zwar schon am 11. Dezember 2017 eingeleitet worden sei, man sie jedoch vor wenigen Tagen, am 5. April, an die Staatsanwaltschaft übergeben habe. Laut britischer Tageszeitung "The Guardian" wurde dies von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigt.