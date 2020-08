Queen, Meghan Markle und Prinz Harry: Diadem-Streit?

Bislang hieß es in der britischen Boulevardpresse, dass die Queen einen ganz bestimmten Kopfschmuck nicht an Meghan verleihen wollte. Doch angeblich war dem gar nicht so, wie Omid Scobie und Carrolyn Durand berichten. Die beiden sind die Autoren des Enthüllungsbuchs "Finding Freedom" über Harry und Meghan. Darin wird behauptet, dass die Queen Meghan eine Diadem-Auswahl gegeben hatte und man damit zufrieden war.