Wegen Karl-Valentin-Orden Andreas Gabalier: Was sagt er zu den rechtspopulistischen Vorwürfen?

Andreas Gabalier (34, "Hulapalu") steht in der Kritik. Dem österreichischen Sänger soll am Samstag in München der Karl-Valentin-Orden verliehen werden. Eigentlich eine Ehre für den Volks- Rock-'n'-Roller. Doch einige sehen in dem Musiker keinen angemessenen Träger. Seine Art von Kunst habe mit der Absicht des Ordens, nämlich das Andenken an Komiker Karl Valentin (1882-1948) zu ehren, nichts gemein. Jetzt bezieht der 34-Jährige selbst dazu Stellung.