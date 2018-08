Wegen illegaler Dachterrasse Nachbarschaftsstreit von Josh Radnor eskaliert weiter

Man mag es kaum glauben, aber auch berühmte Schauspieler haben offenbar Probleme wie ganz normale Bürger: Der "How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor (44) liegt schon länger im Clinch mit seinen Nachbarn, jetzt gibt es ein neues Gerichtsurteil in dem Streit: Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, darf Radnor ab sofort seinen Nachbarn nicht näher als sieben Yards (umgerechnet rund 6,5 Meter) kommen. Die hatten ihn verklagt, nachdem sie sich von ihm belästigt gefühlt haben.