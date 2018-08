München - Wer momentan über eine der Isarbrücken spaziert, wundert sich womöglich beim Blick nach unten. An der Wittelsbacherbrücke etwa liegt gerade auch die unterste der Steinstufen am Ufer trocken, an der Zenneckbrücke am Deutschen Museum erkennt man am Grund Betonflächen, die man nie zuvor gesehen hat.