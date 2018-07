Schläge für Carolin Kebekus?

Carolin Kebekus lästerte vor ein paar Jahren über Sophias Mutter Simone Thomalla und ihr "Botox-Gesicht". In einem Radiointerview erklärt sie weiter: "Dieses Schönheitsideal, was einem alltäglich suggeriert wird und woran man sich unbedingt zu halten hat, wird immer krasser. Ich kenne Simone Thomalla nicht, und sie ist an dieser Stelle auch austauschbar. Aber als ich diesen einen 'Tatort' mit ihr gesehen habe, war ich einfach nur fassungslos. Es sah so bescheuert aus!" Will Sophia Thomalla ihr deshalb eins auswischen?