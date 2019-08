Wegen falscher Diagnose Peter Maffay plagten Suizidgedanken

Arzt gibt Entwarnung

Am Folgetag dann die Klarheit: kein Krebs. Dennoch hätte der Vorfall den Sänger zum Umdenken animiert. Er erzählt: "Ich habe mir damals gesagt, wenn es nicht so ist, dann ist es höchste Zeit aufzuhören. Ich habe einfach nicht mehr getrunken und nicht mehr geraucht. Und es war nicht mal schwer." Zwei Jahre später habe sein Arzt noch einmal Untersuchungen angestellt, "und die Werte waren wieder völlig okay".