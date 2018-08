Dort spielten seine Filme, kaum jemand stand wie er für das Gefühl Schwabing. Naheliegend, dass eine seiner bekanntesten Figuren, der Monaco Franze – beziehungsweise Schauspieler Helmut Fischer († 1997) – ein Denkmal mitten in Schwabing bekommen hat: Seit 20 Jahren sitzt er in Bronze vor dem Café Münchner Freiheit und blinzelt in die Sonne.