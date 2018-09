Wegen eines Tweets Nach Pädophilen-Beschimpfung: Elon Musk von Höhlentaucher verklagt

Die in einer überfluteten Höhle in Thailand eingeschlossenen Jungen und ihr Fußballtrainer konnten im Juli gerettet werden. Doch im Rahmen der erfolgreichen Rettungsaktion sorgte Star-Unternehmer Elon Musk (47) für Verstimmung. Er hatte sich mit dem Höhlentaucher Vernon Unsworth in die Haare bekommen, der vor Ort war. Nun hat Unsworth eine Klage eingereicht, wie die britische "BBC" berichtet.