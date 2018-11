Nun gibt es neue Erkenntnisse aus den Ermittlungen: In den Monaten nach der Festnahme sammelte die Polizei an den Tatorten DNA Spuren und konnte diese den Verdächtigen zuordnen. Auf Grundlage der Ermittlungen der "Koordinierungsgruppe Grafitti" wurden den drei Männern die 26 Taten zur Last gelegt. Die drei Angeklagten packten im September 2018 vor Gericht aus und gestanden die Sprühaktionen. Alle drei wurden zu hohen Geldstrafen verrurteilt und müssen laut Polizei wohl zusätzlich die Verfahrenskosten tragen.