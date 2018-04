Polizistin in Kopf geschossen Alexander B. sagt aus: "Ich wollte mein Leben retten"

Mit Prügel in einer Münchner S-Bahn beginnt das Drama am Morgen des 13. Juni 2017. Kurz darauf bricht eine junge Polizistin zusammen – ein Randalierer hat ihr in den Kopf geschossen. Am Donnerstag hat der mutmaßliche Schütze ausgesagt.