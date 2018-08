Kurios: Mitarbeiter dürfen kaltes Fußbad nehmen

Außerdem dürfen Mitarbeiter, wenn möglich, früher anfangen und früher gehen. Sie sollen morgens die Fenster öffnen, kaltes Wasser über Hände und Nacken fließen lassen, viel Wasser trinken, leicht essen. Und: ein Fußbad in der Amtsstube nehmen. "Ein etwas ungewöhnlicher Tipp", heißt es in der Mail an die Mitarbeiter. "Aber sehr wirkungsvoll gegen die Hitze. Wenn Sie keinen Parteiverkehr haben oder längere Arbeiten am PC vor sich haben, können Sie Ihre Füße in eine kleine Wanne mit kaltem Wasser stellen."