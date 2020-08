Wegen der aktuellen Lage Michelle Obama verspürt eine "leichte Depression"

Die frühere First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, Michelle Obama (56, "Becoming"), hat in der zweiten Folge ihres Spotify-Podcasts mit ihrer Freundin, der US-Journalistin Michele Norris (58), über ihren derzeitigen Seelenzustand gesprochen. Dabei offenbart die Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (59), dass sie aktuell "emotionale Höhen und Tiefen" durchlebe. Neben der Corona-Pandemie belasten sie vor allem die "andauernden rassistischen Unruhen" in den USA. Michelle Obama spricht davon, dass sie es mit einer "leichten Depression" zu tun habe.