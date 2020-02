In diesem fordert sie, dass Flüge, die per Bahn in weniger als viereinhalb Stunden zu erreichen sind, nicht mehr am Münchner Flughafen angeboten werden. Zudem möchte die Stadträtin, dass der verbleibende Flugverkehr nicht ausgeweitet wird. In ihrem Antrag wendet sie sich an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), der auch im Aufsichtsrat der Flughafen München GmbH sitzt.