Er sei "besonders niedergeschlagen an Williams Geburtstag am 21. Juni" gewesen, heißt es in der britischen Presse. Auch um Meghan, die stiller geworden sei, mache man sich Sorgen. Die 38-Jährige sei "distanzierter und introvertierter" als früher. Nach dem Rassismus-Skandal um ihre einstige gute Freundin traue Meghan fast keinem mehr. Sie habe gar einige enge Freundschaften gekappt.