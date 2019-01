Es ist eine verworrene Geschichte mit dem Tierfriedhof. Zuerst vergingen die Jahre, bis überhaupt eine Genehmigung vorlag. Dann warfen die Tierbestattungen offenbar nicht so viel ab, wie erhofft. Oder: Zu viele wollten ein Stück vom Kuchen. Der Besitzer des Grundstücks, ein Landwirt aus Obermenzing, hatte den Grund neben der A8 mit Platz für rund 3.000 Grabstätten zunächst an ein Paar im Unterallgäu verpachtet. Doch das zog sich bald wieder zurück: "Wir sind beide berufstätig, hatten jedes Mal eine Stunde Anfahrt. Das hat sich nicht gelohnt für zwei bis drei Tierbestattungen pro Woche", sagte Stefan Schnatterer gestern am Rande des Prozesses zur AZ.