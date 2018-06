München – Normalerweise wird der Verkehr der B2R, also des Mittleren Rings, an dieser Stelle mit Hilfe einer Brücke über die große Kreuzung geleitet. Doch genau diese Brücke wird von Freitag, 8. Juni, 22 Uhr bis Montag, 11. Juni, 5 Uhr, in Richtung Süden gesperrt.