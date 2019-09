Alice Weidel hat ein seltenes privates Interview gegeben. Darin spricht die lesbische AfD-Fraktionschefin über ihre Freundin Sarah Bossard und die gemeinsamen Kinder. Die Familie, die in der Schweiz lebt, hatte in der Vergangenheit wegen Weidels Mitgliedschaft in der rechtspopulistische Partei Freunde verloren.