Wegen "Adam sucht Eva" Gina-Lisa Lohfink: Florian Wess sorgt sich um sie

Vom Vorbild zum Objekt?

Er könne nicht verstehen, dass weder ihre Familie, noch ihre "Freunde" sie daran gehindert haben, bei "Adam sucht Eva" mitzumachen. "Du zeigst Dich nackt mit Piercings in der Brust und wer weiß ob man Deinen Intimbereich auch noch in der Sendung zu sehen bekommt, was absolut krank wäre. Ist das wirklich Dein Ernst? Damit legst Du auch endgültig Deine Vorbildfunktion - sollte davon noch was übrig gewesen sein - komplett ab." Er habe zudem Angst, dass man sie dann endgültig nur noch als "billiges Objekt" wahrnehmen und auch so behandeln würde.