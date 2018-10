Weg von den Schlagzeilen Urlaubsreif: Lilly Becker genießt Auszeit auf den Malediven

Einfach mal abschalten: Lilly Becker (42) zeigt sich in ihren jüngsten Instagram-Beiträgen so unbeschwert wie schon lange nicht mehr. Nach der Trennung von Noch-Ehemann Boris Becker (50, "Das Leben ist kein Spiel") im Mai dieses Jahres, hatte es die gebürtige Niederländerin nicht einfach. Nun scheint sie sich eine Auszeit von all den Schlagzeilen zu gönnen und ist mit Freunden auf die Malediven gereist.