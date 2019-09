Weg aus der Musterfeststellungsklage VW-Dieselskandal: Massenklage verbraucherschädlich

Einzelverfahren - schnell, einfach, effektiv

Natürlich gibt es einen Ausweg aus der Misere - mit der Einzelklage können Betroffene bis Ende des Jahres ihre Rechte geltend machen. So wird auch der Verjährungs-Schutz gewahrt, der oft als Argument für die Musterfeststellungsklage genannt wird. Die Einzelklage ist allerdings nicht nur Ausweg, sondern sogar erfolgreiche und lukrative Alternative. Bisher gehen die Einzelklagen mit einer Quote von über 90 Prozent fast immer positiv für den Geschädigten aus. Auch der Schadensersatz wird nicht an einer Schrottkarre, sondern an einem relativ funktionstüchtigen Auto gemessen. Denn die Verfahrensdauer beträgt im Schnitt nur acht Monate. So kommen die Geschädigten endlich auf ihre Kosten und der VW-Konzern muss zahlen, was er verbockt hat. Mit der Einzelklage können Verbraucher also nur gewinnen.

Gansel Rechtsanwälte holt alles für Sie heraus

Klassische Anwaltsvertretung kann jeder - deshalb bietet die Kanzlei Gansel Rechtsanwälte ihren Mandanten viel mehr. Das Urgestein des Verbraucherschutzes hilft Geschädigten zusätzlich sich bei der Prozessfinanzierung und dem Wechselprozess von Musterfeststellungsklage zu Einzelklage.So wird eine Komplettbetreuung gewährleistet, bei dem die Mandanten sich entspannt zurücklehnen können. Verlassen kann man sich auf die Kanzlei augenscheinlich. "Unsere Erfolgsquote gegen Volkswagen liegt bei über 90 Prozent. diese Bilanz ziehen wir aus der Erfahrung von über 3500 Urteilen und Vergleichen mit dem Volkswagen-Konzern,, beruhigt Philipp Caba, Rechtsanwalt und Projektleiter Dieselskandal. "Unsere Gerichtslandkarte zeigt fast ausschließlich positive Urteile für Geschädigte,, erklärt Caba weiter.

Bei Gansel brauchen Mandanten auch keine Angst vor horrenden Gerichtskosten haben. Die maßgeschneiderte Prozessfinanzierung ermöglicht eine perfekte Finanzierungsmöglichkeit für jeden. Je nach Wunsch können sowohl kleine Teile als auch das komplette Risiko übernommen werden. Die lukrativen Zahlungen an Gansel-Mandanten zeigen - bei der Verteidigung von Verbraucherrechten versteht die Kanzlei keinen Spaß. So haben die Anwälte bisher für Mandanten außerordentlich lukrative Summen erstritten.

Sie wollen sich ohne Risiko das holen, was Ihnen zusteht? Dann informieren Sie sich jetzt über Wechselservice und Erfolgsberechnung auf www.musterfeststellungsklage.de und lassen Sie sich von den Besten auf ihrem Gebiet vertreten.

