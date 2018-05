In der Tat: Ausgerechnet in Jupps 1038. Ligaspiel als Spieler und Trainer (Rekord) und dem allerletzten Mal in der Allianz Arena hatten sich seine sonst so zuverlässigen Profis ausnahmsweise hängen lassen. Die Meistersause kam im Anschluss nur langsam in Fahrt. Auf eine Bierdusche hatte Heynckes nach einer kurzen Jubel-Arie mit der Meisterschale keine Lust mehr: "Die Aktion ist überholt. In meinem Alter ist es nicht nötig, dass man mit Bier beschüttet wird."