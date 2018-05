"So habe ich das auch noch nicht erlebt, dass alle zusammen sind", sagte Weltmeister Mats Hummels und fügte an: "Ansonsten sind Dopingproben Alltag. Es kostet nur ein bisschen Schlaf." Der Weltmeister bereitet sich in Südtirol noch bis zum 7. Juni auf die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vor.