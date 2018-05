Thiago blieb in der vergangenen Spielzeit vor allem in den entscheidenden Spielen äußerst blass. (Lesen Sie dazu den AZ-Kommentar: Thiago versagt in Entscheidungsspielen) Kritik gab es deswegen zuletzt vom deutschen Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der sagte, dass die Bayern einen Verkauf von Thiago in Erwägung ziehen sollten.