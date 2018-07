Erstaunlich vernünftige Sätze eines jungen Mannes, dessen Aufstieg bisher so rasant verläuft. "Er kommt aus dem Nichts", sagt Stürmerstar Antoine Griezmann über den überraschend für die WM nominierten Teamkollegen. Weil Djibril Sidibé, der eigentlich für Frankreich die rechte Seite beackert, nach einer Verletzung lange ausfiel, tüftelte Nationaltrainer Didier Deschamps den Plan mit Pavard aus. Und der ging auf. Auch im Viertelfinale am Freitag (16 Uhr MESZ/ZDF) in Nischni Nowgorod gegen Uruguay gilt der Noch-Stuttgarter als gesetzt.

Deschamps habe ihm gesagt, "dass ich ihn an Lilian Thuram erinnert habe", berichtete Pavard stolz: "Ich hoffe, ich kann es ihm gleichtun." Thuram hatte vor Pavard das letzte Tor eines französischen Verteidigers bei einer WM (1998) erzielt – und ist anschließend Weltmeister geworden. Von der WM-Krone träumt natürlich auch Pavard in diesen Tagen. Sollte es so weit kommen, wird er die Freudentränen erneut nicht mehr zurückhalten können.