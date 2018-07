Wechsel zu den LA Lakers Willkommen! "Gott" Ibrahimovic begrüßt "König" James

James hatte Cleveland in den vergangenen vier Spielzeiten jeweils ins NBA-Finale geführt. In den vier Duellen mit den Golden State Warriors war Cleveland allerdings nur einmal siegreich. Besonders in der abgelaufenen Finalserie (0:4) haderte James, der konstant einer der besten Punktesammler der NBA ist und zahlreiche Ligarekorde hält, mehrfach mit seinen Teamkollegen.