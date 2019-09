Hummels: "Ich bin kein Süle!"

In sportlicher Hinsicht wurden in den vergangenen Jahren viele kritische Stimmen über die Geschwindigkeitsdefizite von Hummels im Vergleich zu dessen Innenverteidigerkollegen laut. "Da hat sich ein gewisser Ruf festgesetzt. Ich weiß, dass ich kein Sprinter - oder, um im Bilde zu bleiben: kein Niki Süle - bin. Aber ich bin nicht so langsam, wie es oft dargestellt wird", wehrt sich der Dortmunder gegen die Vorwürfe.