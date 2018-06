"Felix hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, der Wechsel zu einem etablierten Bundesligisten ist der nächste Schritt in seiner Karriere. Wir danken ihm für seine Leistungen beim FC Bayern, wünschen ihm alles Gute in Augsburg und werden seinen weiteren Karriereweg aufmerksam verfolgen", sagte Campus-Leiter Jochen Sauer.