VfL-Trainer schützt Uduokhai vor Verletzung

VfL-Trainer Oliver Glasner bestätigte nach dem 3:0-Sieg gegen Berlin, dass es einen Abnehmer für den 21-Jährigen gibt und er seinen Spieler deswegen nicht in den Kader berufen hat. "Es ist so, dass es einen anderen Klub gibt, der großes Interesse an ihm hat und auch ein Angebot hinterlegt hat. (...) Wir haben vor nicht allzu langer Zeit gesehen, was passieren kann. Da ist mir einfach der Spieler zu viel wert. Wenn er sich verletzt, gibt es drei Verlierer." Glasner spielte dabei auf den geplatzten Deal von Leroy Sané zum FC Bayern an – der Flügelspieler zog sich kurz vor einem möglichen Wechsel eine schwere Kreuzbandverletzung zu und fällt nun mehrere Monate lang aus.