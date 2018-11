Weber rief dazu auf, gemeinsam den Kampf gegen Krebs zu forcieren. Sein Bruder sei an Krebs gestorben. Ziel müsse es sein, einen Masterplan zu entwickeln, um Krebs zu besiegen. Europa dürfe nicht nur dem Nutzen von hochgebildeten Eliten dienen, "die mehrere Sprachen sprechen", sondern müsse für alle Menschen da sein. Das war eine klare Spitze gegen seinen Kontrahenten Stubb, der sich in seiner Rede in mehreren Sprachen an die Delegierten wandte.