WearOrange Anne Hathaway, Jeff Bridges und Co.: Warum alle Orange tragen

Anne Hathaway improvisiert

Hathaway war offenbar unterwegs und hatte kein orangefarbenes Oberteil dabei, doch sie wusste sich zu helfen und postete ein Selfie, auf dem sie ihre Bluse einfach mit der Protest-Farbe übermalt hatte. Ihr Kommentar zum Foto: "Heute trage ich Orange, um mich an all jene zu erinnern, die gestorben sind, insbesondere in Schulen, Kirchen und Kinos - Orte, an denen ich aufgewachsen bin und mich sicher fühlte, was die heutige Generation aber nicht kann."