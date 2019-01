WDR vs. Oberbürgermeister Bizarrer Streit um Dortmund-"Tatort"

In "Zorn" ermitteln die Kommissare Bönisch (Anna Schudt, 44) und Faber (Jörg Hartmann, 49) im Bergarbeiter-Milieu. Dargestellt werden dabei arbeitslose Ex-Zechenarbeiter, die teilweise dem Alkohol verfallen sind. Ganze Straßenzüge der ehemaligen Arbeitersiedlungen sind dem Verfall preisgegeben und kaum Hoffnung besteht für die ehemaligen Kumpel. Für Sierau ein Unding: In einem offenen Brief an den WDR-Intendanten Tom Buhrow (60) schrieb er von "fortwährendem Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen". Es sei "maximal lächerlich".