Was zieh ich nur an? Royal Wedding: Das war Cressida Bonas' größte Sorge

Von 2012 bis 2014 war sie die Frau an Prinz Harrys (33) Seite: Cressida Bonas (29, "Tulpenfieber"). Am vergangenen Wochenende hat der nun die US-Schauspielerin Meghan Markle (36) geheiratet. Auch Bonas war zur Hochzeit eingeladen. Keine ganz einfache Situation, das machte sie selbst jetzt auch in ihrer Kolumne im "spectator.co.uk" klar. Allerdings bestand die Herausforderung demnach nicht darin, bei der Hochzeit des Ex mit einer anderen Frau dabei zu sein, sondern in der Hut-Wahl.