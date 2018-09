"Unabhängigen Transparenzrat" soll IKG-Vorstannd kontrollieren

Fürs Folgejahr war er wieder eingetreten. Dazu soll es einen Deal gegeben haben, an dem der jetzige Vizepräsident Yehoshua Chmiel maßgeblich beteiligt gewesen sein soll: Statt der Bekenntnissteuer habe die Unternehmerfamilie 1,5 Millionen Euro an die IKG gespendet. Zusätzlich sollen 100.000 Euro geflossen sein, ein Teil davon an einen neu gegründeten Verein, dessen Geschäftsführer Chmiel ist. "Ich möchte geklärt haben, wie es sein kann, dass die IKG sich aufgrund solcher Deals erhebliche Steuergelder entgehen lässt", sagt Fischbaum. "Und ich will wissen, wann und an wen die 100.000 Euro geflossen sind – und zwar der gesamte Betrag. Ich habe darauf noch keine befriedigende Antwort erhalten".