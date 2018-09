Was wird es dieses Jahr? Heidi Klum: Erster Blick auf ihr Halloween-Kostüm

Große Typveränderung geplant?

In dem Video ist eine Büste zu sehen, für die Heidi Klum offenbar Modell stand. "Vorbereitungen für #heidiklumHalloween2018", schreibt sie dazu und verlinkt den Shop von Mike Marino, der auf prothetisches Design und Make-up spezialisiert ist. Die modellierte Form erinnert an ein anderes Kostüm von Heidi Klum: 2015 verwandelte sich das Model in die Comic-Lady Jessica Rabbit. Auch dieses Jahr könnte es also eine extreme Typveränderung geben.